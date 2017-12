Kondogbia, da Inter, faz golaço contra por cobertura em amistoso; veja

Se fosse marcado "a favor", o gol do volante francês Geoffrey Kondogbia, da Inter de Milão, no amistoso contra o Chelsea, nesta sexta-feira, certamente já seria candidato a um dos gols mais bonitos do ano. O jogo foi realizado em Cingapura, na preparação das duas equipes na pré-temporada europeia.

O jogador da equipe italiana deu um belo chute contra seu próprio gol praticamente do meio de campo, encobrindo o goleiro Padelli, que assistia ao lance adiantado e nada pôde fazer.

A imprensa não demorou a reagir. "Kondobia marca o gol do ano! Pena que foi do lado errado", postou o portal de esportes português Record. "O autogol mais lindo dos últimos tempos", cravou o italiano La Stampa.

Para "sorte" do francês, a Internazionale venceu o jogo por 2 a 1: