'La mano de Jô'? Gol do Corinthians gera milhares de brincadeiras na internet

O torcedor mais fanático pode até dizer: foi uma vitória com a cara do Corinthians, já que foi sofrido, com chances desperdiçadas e um gol já nos minutos finais. O tento, porém, foi para lá de polêmico, já que, depois do cruzamento de Marquinhos Gabriel, Jô tenta cabecear, mas mas acaba empurrando a bola para dentro das redes claramente com o braço.

O lance, obviamente, ganhou repercussão imediata nas redes sociais, com muita gente citando um suposto favorecimento ao Corinthians, que, com o resultado, disparou ainda mais na liderança do Brasileirão. Já outros preferiram brincar com a jogada, citando até mesmo a famosa 'la mano de Dios', famoso gol de Maradona contra a Inglaterra, nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no México.

Veja as melhores reações:

Após gol polêmico, Jô é convocado: "Vai ajudar muito nossa Seleção no Mundial de Vôlei" pic.twitter.com/IubArbBn95 — Olé do Brasil (@Oledobrasil) 17 de setembro de 2017

La Mano de Jô! #ApitoAmigo e Jô não usou a "regra Rodrigo Caio". Brasileiro de Amistosos. Terceiro Tempo AO VIVO agora pegando fogo pic.twitter.com/i7YD0yxlob — Milton Neves (@Miltonneves) 17 de setembro de 2017

Jô larga o futebol para seguir na sua nova carreira esportiva pic.twitter.com/CVd3E89diq — VIVEMOS DE FUTEBOL (@VivemosDFutebol) 17 de setembro de 2017

Quando você é o Jô e te perguntam se você já fez gol com a mão. pic.twitter.com/BLKfw9JT75 — Cartola da Depressão (@Cartola_Depre) 18 de setembro de 2017

Daqui a pouco vão chamar o Jô pra seleção brasileira de vôlei rsrs pic.twitter.com/gCbNxLiCkX — xxxdecepicion (@Andreacelerado7) 18 de setembro de 2017

Jô treinando para o próximo jogo do Corinthians. pic.twitter.com/hIFgLhWejp — DJALMA 5ANTO5 ن (@sfcdjalmasantos) 18 de setembro de 2017

Jô: Elogiou tanto o caráter do Rodrigo Caio pelo fair play, e faz essa imundice no jogo de hoje. Típico de um verme. — Nenê Mil Grau (@NeneM1LGR4U) 17 de setembro de 2017

Jô estava com o braço aberto e o olho fechado. Mais um dos vários erros da arbitragem hoje. — Teleco (@Teleco1910) 17 de setembro de 2017

O adicional que fica ao lado do gol estava de frente para o Jô, mas disse que não viu o toque de mão. Qual a utilidade deles ali? — Thiago Ferri (@b_ferri) 17 de setembro de 2017

La mano de Jô. pic.twitter.com/JhdUCSYho5 — Olé do Brasil (@Oledobrasil) 17 de setembro de 2017

O CORINTHIANS DEU UMA DE JÔ SEM BRAÇO pic.twitter.com/rg0cD7U2hC — Futebol Zueira (@FUTEZUElRA) 17 de setembro de 2017

Árbitro do jogo disse que não viu braço do Jô no gol, temos imagens do juiz pic.twitter.com/wpxa8KUsRB — Diário de torcedor (@tweettorcidas) 17 de setembro de 2017

Jô é aquele que parabenizou o Rodrigo Caio pelo Fair Play né? — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) 17 de setembro de 2017

Gol do Jô com a mão. Corinthians ajudado pela arbitragem. Mais um final de semana normal no futebol brasileiro — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) 17 de setembro de 2017

14 de março: "Jô cobra honestidade dos atletas em campo". Poderia ter avisado hoje ao juiz que fez gol de mão — Fabio Chiorino (@FChiorino) 17 de setembro de 2017

Gol do #Jo foi com o braço! Quanto mais árbitros em campo, mais erros! Os caras são péssimos! — Benjamin Back (@benjaminback) 17 de setembro de 2017

Jô: Gol mal anulado contra o COXA. Gol mal anulado contra o FLA. Pênalti não marcado contra o VAS. Gol de mão irregular contra o VAS. — Vessoni (@Vessoni) 17 de setembro de 2017