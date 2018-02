Lá no Posto Ipiranga? Empresa faz propaganda em português em jogo do City

A Carabao, empresa de energéticos que patrocina o Flamengo, marcou presença durante a final da Copa da Inglaterra entre Arsenal e Manchester City.

+ Grande nevasca cancela partida entre Juventus e Atalanta; veja imagens

+ Ator de 'La Casa de Papel' revela ser fã de Messi e faz comparação com CR7

+ Gesto de Cristiano Ronaldo em vitória do Real Madrid rende elogios nas redes

O que mais chamou atenção é que a empresa exibiu uma sereia de anúncios em português nos banners de publicidade do Estádio de Wembley. "Quer mais energia para torcer pelo seu time? Tem Carabao lá no Posto Ipiranga", dizia uma das mensagens.

O momento, é claro, não passou despercebido entre os internautas. Nas redes sociais os torcedores comentaram o assunto.

Em campo, o City atropelou o Arsenal por 3 a 0 e conquistou a Copa da Liga Inglesa pela quinta vez. Para saber como foi a partida clique aqui.

Veja a repercussão:

“Tem Carabao lá no posto Ipiranga” - League Cup sponsor really hammering home the message to viewers in Brazil — Jack Lang (@jacklang) 25 de fevereiro de 2018