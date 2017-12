Ladrões invadem casa de Roberto Firmino e levam RS 275 mil em joias e roupas

O atacante brasileiro Roberto Firmino teve a casa assaltada em Liverpool, em 22 de dezembro. Segundo o jornal inglês The Sun, cerca de 70 mil libras (R$ 274,33 mil) foram levadas entre joias, relógios e roupas.

Ainda de acordo com a publicação, os assaltantes teriam vigiado a casa por alguns dias e até feito uma primeira tentativa de invasão. No entanto, esperaram que o brasileiro e sua família deixassem a residência para entrarem. Após o ataque, Firmino, sua esposa Larissa, e os dois filhos pequenos foram colocados em um hotel pelo clube, que também disponibilizou uma equipe de segurança na casa do brasileiro.

Dois dias depois da invasão, Roberto Firmino foi flagrado e preso pela polícia de Liverpool por dirigir embriagado. Sobre este segundo caso, o atacante será julgado no dia 31 de janeiro.