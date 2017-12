Ladrões invadem casa de técnico do PSG e levam duas camisas de Neymar

A residência de Unai Emery, técnico do Paris Saint-Germain, no distrito 16 da capital francesa, foi invadida na madrugada desta quinta-feira, 14, e, entre os objetos furtados, foram levados documentos sobre as contratações do clube e duas camisetas de Neymar.

A esposa do técnico descobriu o roubo, já que o marido estava em Estrasburgo, onde o PSG venceu a equipe da casa por 4 a 2 em duelo pela Copa da Liga francesa.

Segundo a revista Le Point, que revelou a informação, o triplex de Emery não tinha a porta blindada, mas um sistema de videovigilância, que está sendo analisado pelos investigadores.

Os ladrões levaram pertences avaliados em 20 mil euros (R$ 78 mil), incluindo um relógio Rolex que custou 7 mil euros (R$ 27 mil) e duas bolsas Chanel da esposa de Emery.

Também foram furtados documentos que continham informações sobre o salário do técnico, suas gratificações e os projetos de transferências. / EFE