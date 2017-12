Lambança de juiz no clássico rende reclamações e brincadeiras nas redes

O clássico entre Corinthians e Palmeiras tinha tudo pare ser um grande jogo. O confronto chegando a 100 anos de história, a rivalidade entre os dois aflorada por causa dos títulos recentes e todo o investimento principalmente do alviverde para 2017. O jogo, porém, mudou completamente instantes antes do intervalo, com o árbitro Thiago Duarte Peixoto protagonizando um erro imperdoável: ele não viu que Maicon foi quem fez uma falta em Keno e acabou expulsando Gabriel por engano.

O erro, obviamente, repercutiu instantaneamente nas redes sociais, com torcedores dos dois clubes lamentando o ocorrido. Confira algumas das melhores reações:

Pode ser com um a menos, pode ser roubado, pode ser apenas um a zero, mas não se esqueça de uma coisa, se não for sofrido não é Corinthians. pic.twitter.com/kyNrp4hwaQ — TV Corinthians (@TV_Corinthians_) 23 de fevereiro de 2017

Pensei q o Gabriel usava a 5... pic.twitter.com/gK5l9LUPSF — CORINTHIANS (@somosSCCP1910) 23 de fevereiro de 2017

O árbitro errou feio porque acreditou nos jogadores do Palmeiras. Time desonesto. Ganhar roubado é melhor perder. — Funil do Timão (@FunilTimao) 23 de fevereiro de 2017