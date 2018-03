Lamentável: jogadores deixam funcionário de 82 anos nu e postam nas redes

O Sport Boys é um clube peruano de futebol, da cidade de El Callao. Já ganhou seis vezes o campeonato peruano de futebol e disputou a Libertadores em outras seis ocasiões. No entanto, na última quarta-feira (14) o elenco da equipe fez uma brincadeira de mau gosto que tem repercutido na imprensa peruana. De acordo com as publicações, Joazhiño Arroé, Manuel Contreras e Alexander Llanos, jogadores do Sport Boys, tiraram as roupas de Ricardo Luna, de 82 anos, que trabalha como roupeiro do clube há mais de seis décadas.

+ Alemanha convoca oito jogadores do 7 a 1 para amistoso contra o Brasil

+ Em jejum: convocado como atacante, Taison não marca gol há 6 meses

+ Antes e depois: técnicos que estarão na Rússia e já foram figurinhas da Copa

Agüita, como é conhecido o funcionário, foi fotografado enquanto chorava e pedia para que o deixassem em paz. Um deles publicou uma foto do funcionário nas redes sociais, mas a imagem já foi apagada devido a repercussão negativa. O filho do roupeiro se mostrou indignado. "Faltaram com respeito a meu pai. Tiraram fotos privadas dele. Exibiram ele chorando, jogado ao chão, implorando para que não fizessem o que fizeram. Eles vão me pagar", escreveu em sua conta no Facebook.

Na quinta-feira, em entrevista coletiva, o trio tentou se explicar. Embora tenham reconhecido o fato, negaram qualquer falta de respeito com o roupeiro. "Recebemos todo tipo de ameaça. Peço desculpas pelo infeliz ato de subir um vídeo. Pensei que seria interpretado apenas como uma chacota, como realmente foi", se defendeu Joazhiño Arroé.

Ainda, o mesmo jogador subiu seu tom contra a imprensa. "Não houve humilhação nem nudez. Foi apenas uma chacota com Agüita. Vou pedir que estes meios de comunicação que se encarregaram de manchar nossas imagens e de gerar violência se retratem", afirmou.

No entanto, Agüita mostrou superioridade e em entrevista ao Prensa Chalaca afirmou que perdoava os atletas. "Sobre a piada, está tudo resolvido. Eles pediram desculpas. Peço à torcida do Sport Boys, por favor, com lágrimas em meus olhos, que apoeim o clube. Que não haja ameaças contra os jogadores que cometeram este erro".