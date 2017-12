Lampard diz que Aguero é o jogador que conheceu que mais levava multas

Ao lado de John Terry, Frank Lampard participou do programa "Soccer AM", do canal de TV britânico Sky Sports. Ao ser perguntado sobre qual companheiro de clube era mais multado, o meia disse que não se recordava de ninguém no Chelsea, mas lembrou de um colega no Manchester City: Sergio Aguero. "Ele apenas não ligava. Era tão descontraído que chegava aos treinamentos cinco minutos atrasado. E os técnicos diziam que ele seria multado e ele respondia: 'OK, sem problemas. Esperem até o final de semana. Eu vou marcar um hat-trick e todos ficarão felizes'."

John Terry, com 710 partidas, e Frank Lampard, com 648, são o terceiro e quarto jogadores, respectivamente, com mais partidas pelo Chelsea na história. Lampard ainda é o maior artilheiro do clube com 211 gols. Já Terry, com 66, é o zagueiro com mais gols desde a fundação dos Blues. Juntos, eles elegeram Jose Mourinho e Carlo Ancelotti como os melhores técnicos de suas carreiras.

"Os primeiros treinos do Mourinho no Chelsea abriram nossos olhos porque ele tinha um pensamento tão avançado e tudo era apenas sobre a bola, mas antes era tudo apenas sobre correr", disse o meia.