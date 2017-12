Lance na Série D mostra tudo o que você não deve fazer em uma partida de futebol

O lateral esquerdo Danilo, do América-RN, se aventura no ataque e recebe bola enfiada. O zagueiro Capone, do Juazeirense, consegue cortar e se prepara para dar um chutão - até aqui, nada de anormal no lance, apenas mais uma interceptação da zaga. Mas preste atenção na sequência.

Olha a chance de gol que o Danilo, do América-RN, perdeu na Série D! Juazeirense fez gol logo depois e venceu por 3 a 0 pic.twitter.com/ET91zOOCHk — Última Divisão (@ultimadivisao) 6 de agosto de 2017

Que lambança generalizada! Mesmo sem grande pressão do rival, o zagueiro deu uma furada tão forte, que quase viu a própria perna sair voando. Para melhorar, ainda tem a narração do cara do Esporte Interativo, com a típica expressão do futebol de várzea: "ô, meu zagueiro!"

Depois, pra completar com chave de ouro o lance, o Danilo achou que o gol estava praticamente feito e resolveu chutar de qualquer jeito. Ele nem se ajeitou e bateu que nem um boneco de futebol de Guliver.

Esse vídeo, meus amigos, resume muito bem o que não se deve fazer em uma partida de futebol. Acho que eles se inspiraram no Paolo Hurtado, do Vitória de Guimarães, que também perdeu um gol inacreditável contra o Benfica.

Ah, caso você esteja se perguntando, o jogo valia pela ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro e, jogando em casa, o Juazeirense fez 3 a 0 e abriu ótima vantagem sobre o América-RN.