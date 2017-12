Lateral dispensado pelo Atlético-PR provoca: 'Isso é rubro-negro de verdade'

Parece que a passagem do lateral Rafael Galhardo pelo Atlético-PR não terminou da maneira mais amistosa. Dispensado no início da temporada após romper os ligamentos do joelho direito durante um jogo festivo, o atleta aproveitou a vitória do Flamengo sobre seu ex-clube para "se vingar".

Recebaaaaaaaaa ⚽️⚽️ Isso sim é Rubro Negro de verdade ⚫️ #issoéflamengo — Rafael Galhardo (@Rafa_Galhardoo) 13 de abril de 2017

"Recebaaa. Isso sim é rubro-negro de verdade", disse ele, no Twitter, logo após o apito final do jogo, que terminou em 2 a 1 para o time carioca, onde Galhardo iniciou a carreira. Antes da bola rolar, o atleta, que passou também por Santos e Grêmio, já havia manifestado a sua torcida na partida válida pelo Grupo 4 da Libertadores.

A reação do lateral não deixou os torcedores do Atlético nada felizes e ele foi "bombardeado" nos comentários, com mensagens como "Vai costurar essa perna, perna de pau", "viu o lateral do Atlético jogar ontem? Aquilo sim é um lateral-direito de verdade" e "você virou um bom comediante. Uma pena o futebol não ter dado certo para você".

@Rafa_Galhardoo Kkkkkk vc virou um bom comediante. Uma pena o futebol não ter dado certo pra vc pic.twitter.com/z8bnqwWexG — Victor Tredezini (@_13zini) 13 de abril de 2017

@Rafa_Galhardoo Tá aí limpando a chuteira de todo mundo e quer tirar onda kkkkkkk vc é um lixo , sem potencial nenhum — wesley ramon (@wesramon3) 13 de abril de 2017

@Rafa_Galhardoo Baita profissional você hein? O Atlético foi quem te tirou daquele fim de mundo. Lateral de merda. Fraco de tudo. — Garra Atlético PR (@GarraAtleticoPR) 13 de abril de 2017

@Rafa_Galhardoo Em breve você não vai conseguir jogar nem campeonato amador, pq infelizmente teu futebol é MUITO fraco. E esse joelho aí, sei não hein — Felipe Soté (@FelipeSote123) 13 de abril de 2017