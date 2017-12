Lateral do Bilbao diz que Neymar tem que aceitar entradas duras

Neste sábado, o Barcelona receberá o Athletic Bilbao no Camp Nou. Um dos responsáveis pela marcação de Neymar, o lateral Oscar de Marcos, exaltou as qualidades do brasileiro. No entanto, disse que ele precisa levar com naturalidade as entradas duras que possivelmente pode receber dos adversários.

"É o estilo de jogo dele. Do mesmo jeito que temos que aceitar o que ele fez com Bustinza, ele tem que aceitar que lhe deem uma entrada, que o busquem com agressividade. Acredito que ele aceita quando fazemos isso", respondeu o jogador ao jornal Mundo Deportivo, se referindo à carretilha que Neymar tentou aplicar em Unai Bustinza, na final da Copa do Rei de 2015.

"(Neymar) é um jogador que sempre desequilibra. Vai partir pra cima em todo momento e pode te deixar em evidência várias vezes", acrescentou o lateral.