O sábado não foi o melhor dia da vida de Kieran Tierney. O lateral-esquerdo do Celtic tomou uma cotovelada de Jayden Stockley, do Aberdeen, durante a final da Copa da Escócia e perdeu dois dentes.

Por causa do sangramento causado na boca do atleta, ele teve que ser substituído ainda aos 25 minutos do primeiro tempo da decisão. O causador da lesão? Com ele nada aconteceu, já que o árbitro não apresentou sequer o cartão amarelo.