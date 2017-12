Autor de um belo gol de falta na vitória por 1 a 0 do Chelsea sobre o Southampton, o espanhol Marcos Alonso provou que tem um pé esquerdo calibrado.

Em um vídeo publicado nesta segunda-feira, 18, na conta oficial do clube no Instagram, o lateral acerta uma bola de futebol em uma cesta de basquete. Além da distância, o chute não é feito do alto, mas a partir do chão, o que deixa o feito ainda mais difícil.