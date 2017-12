Lateral do Corinthians divulga nudes e se explica: 'Publiquei equivocadamente'

Fora dos gramados há algumas semanas por causa de uma lesão na coxa, o lateral Guilherme Arana voltou a ser notícia nesta quinta-feira. O motivo, porém, não é o melhor possível. O jovem atleta se equivocou e acabou postando em suas redes sociais algumas fotos em que aparece tendo relações sexuais com uma garota.

Não se sabe ao certo o que Arana queria fazer, mas na internet os boatos são de que ele queria compartilhar as imagens com alguns amigos, mas acabou errando e divulgou para todos os seus milhares de seguidores.

Algumas horas depois, o atleta voltou ao Instagram para se justificar: "Vazaram algumas fotos íntimas minhas em uma rede social por erro meu. Publiquei equivocadamente. Peço desculpas aos meus seguidores que tiveram acesso às fotos".

Entre seus fãs, as reações foram muitas e, enquanto muitos levaram na brincadeira, achando que o atleta tem direito de se divertir, outros, mais preocupados com a série de tropeços do Corinthians, se mostraram incomodados, dizendo que Arana deveria estar concentrado em se recuperar da lesão para retornar logo aos gramados.