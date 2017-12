Lateral do Fortaleza dá show de sinceridade: 'Se Deus quiser, vou embora'

O futebol brasileiro costuma ter personagens únicos e alguns deles dão um verdadeiro show na hora de dar entrevista. E essa "galeria" acaba de ganhar mais um personagem: o lateral-direito Felipe, do Fortaleza. Por causa do bom desempenho nas últimas temporadas, ele teve seu contrato renovado. Você imagina que ele ficou feliz, não é mesmo? Pois, segundo o discurso do próprio, ele não está assim tão satisfeito e não vê a hora de deixar o clube.

"Estou feliz pela renovação, mas vou trabalhar forte esse ano para, se Deus quiser, eu ir embora. Eu falo isso porque já estou aqui há quase três anos e penso em ir jogar fora. Esse ano tiveram alguns clubes interessados, mas não houve acordo. Meu objetivo para essa temporada é sair depois de fazer um bom trabalho e conquistar o nosso principal objetivo, que é o acesso", disse o jogador, em entrevista coletiva, deixando claro o seu objetivo de deixar o clube e também o Brasil.

'Tô feliz pela renovação, mas...' UÉ pic.twitter.com/doacd6Ms3G — FOX Sports Brasil (@FoxSports_br) 13 de janeiro de 2017

E se Felipe espera receber uma proposta para deixar o Fortaleza em breve, está no caminho certo. Em 2016, ele foi um dos destaques do time, campeão cearense, mas que não conseguiu o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Seu vínculo com o clube vai até o fim de 2019.