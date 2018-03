Lateral do Liverpool dá camisa de presente a uma criança - mas a de Firmino

Um jogador do Liverpool decidiu premiar a bondade de uma criança de uma forma bastante inusitada. Andy Robertson, tido como uma das promessas do clube, soube que um fã gastou o dinheiro da sua mesada para fazer uma doação e o presenteou com uma camisa - mas não uma camisa dele mesmo, mas sim, a de Roberto Firmino, um dos ídolos dos Reds na atualidade.

Conhecido por - curiosamente - não gostar de receber presentes, o lateral-esquerdo de 21 anos soube que o jovem Alfie Radford doou o dinheiro que ganhou dos pais para um banco de alimentos da cidade. Então, ele decidiu escrever uma carta para o garoto elogiando sua boa ação, e o presenteou com uma camisa do clube. Porém, bastante sincero, preferiu não dar uma camisa sua.

"Eu vou te dar uma camisa dentre as que Roberto Firmino utilizou durante a temporada e pedi para ele autografá-la para você, como forma de agradecimento pelo que você fez pelos bancos alimentícios. Sejamos honestos, Alfie: ninguém quer uma camisa do lateral-esquerdo, por isso eu te dei uma do 'Bobby'. Espero que esteja ok", afirmou Robertson na carta.

Ao longo da temporada, o jovem lateral tornou público que doou os presentes que recebeu no seu aniversário de 21 anos e pediu para que os amigos fizessem doações para bancos de alimentos em vez de presenteá-lo. Jogador da seleção da Escócia, elogiou a atitude de Alfie na carta - o pai de Alfie, Tom Radford, exibiu-a em um post no Instagram.

"Eu lembro, quando tinha a sua idade, o quão importante era o dinheiro da mesada e quantas centenas de coisas você poderia ter comprado para si mesmo com ele. Você doá-lo para as pessoas que estão em um momento difícil e precisam de ajuda é algo incrível. Quero te dizer agora que isso é brilhante e dá o exemplo para todos nós que se importar um pouco e pensar nos outros é realmente importante - e é muito Liverpool!", elogiou o.