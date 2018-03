Lateral do PSG 'entrega' saída do técnico e comemora: 'mais chances'

Thomas Meunier acabou falando demais durante a coletiva de imprensa da seleção belga nesta semana. O lateral-direito Paris Saint-Germain afirmou que Unai Emery não será o técnico da equipe para a próxima temporada.

+ Técnico do Dortmund diz que Bolt 'tem muito trabalho a fazer' se quiser jogar futebol

+ Com Brasil e Argentina, Buffon aponta as seleções favoritas ao título da Copa

+ Jogador faz falta dura em técnico e é expulso no Oriente Médio

Ao falar sobre o seu contrato, que vai até junho de 2020, o jogador disse: "Estou esperando porque muitas coisas, como o treinador, vão mudar".

Segundo o site Eurosport, Meunier ainda explicou o seu desejo de continuar no PSG com a saída do técnico: "Devo ter mais oportunidades e terei que usar isso. Tenho mais confiança que há dois anos. Vejo o futuro sem pressão, acho que amadureci no meu jogo, mas também mentalmente desde que cheguei ao PSG", completa.

A seleção da Bélgica estreia na Copa do Mundo em 18 de junho, contra a seleção panamenha, em Sochi.