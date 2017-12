Lateral do time que vai enfrentar PSG revela pedidos para machucar Neymar

Neymar e a torcida do Paris Saint-Germain vivem a expectativa da estreia do brasileiro no Campeonato Francês na partida entre Guingamp e PSG, no domingo. E o lateral Jordan Ikoko, do Guingamp, disse nesta quarta-feira que vem recebendo pedidos pelo Twitter para que dê uma entrada dura e machuque o brasileiro.

Ikoko, congolês formado no PSG, não revelou de onde partiram os pedidos - e se foram torcedores rivais ou mesmo do Barça, irritados com a saída de Neymar. Ele deu entrevista ao jornal francês L'Equipe e garantiu que não vai atender aos pedidos.

"No Twitter, eu leio de tudo. Me pediram para machucar o Neymar. Mas eu não sou assim. Vou ser agressivo como devo ser no campo. Não vou machucá-lo e nem ser espectador de uma partida assim", afirmou.

O lateral disse que vai ficar decepcionado, assim como a torcida, se Neymar não jogar. "Será a primeira vez na minha carreira que eu enfrento um jogador dessa classe mundial. Eu vou ficar desapontado, como todos os outros em Guingamp, se ele não atuar", declarou.

Ainda sem receber o certificado de transferência internacional, documentação necessária para que Neymar possa estrear pelo PSG, a Liga Francesa de Clubes cobrou sua contraparte espanhola quanto ao envio junto à Fifa, segundo a emissora de televisão britânica BBC. A entidade internacional, porém, diz que não recebeu a reclamação.