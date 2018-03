Lautaro Martínez coloca Argentina como favorita para a Copa do Mundo

Jogar com Messi sempre ajuda a ter mais confiança (a menos que você seja o Dybala). E isso se reflete até no "calouro" da seleção argentina, o atacante Lautaro Martínez, convocado pela primeira vez para a seleção do país em 2018, que disse que a equipe é favorita para levar a taça na Rússia graças ao jogador do Barcelona.

"Tem muitas seleções que estão muito bem, que são poderosas. Porém, como argentino, eu coloco a Argentina como candidata, pelos jogadores que tem e porque temos o melhor jogador do mundo", afirmou o atacante do Racing, que irá conhecer Messi quando a seleção argentina se reunir para os amistosos com Itália e Espanha.

Lautaro também falou sobre outro companheiro de seleção, o centroavante Higuaín. "Incrível como o questionam. É um atacante que faz gols todos os finais de semana e que contribui muito para a equipe. Espero que ele continue fazendo gols para dar alegria aos argentinos", falou, defendendo o atleta da Juventus, que costuma ser criticado por perder chances nas finais disputadas pela Argentina.

O jovem vem se destacando no campeonato argentino e, recentemente, fez 3 gols no Cruzeiro em sua estreia na Libertadores (e disse que não havia gostado da atuação). Já foi vendido para a Inter de Milão por 30 milhões de dólares (aproximadamente), mas deve ir para a Itália apenas em junho.