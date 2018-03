Leeds United anuncia novo escudo e causa divisão entre torcedores

Alguns clubes europeus (entre eles o Atlético de Madrid e a Juventus) atualizaram seus escudos nas últimas temporadas, o que causou controvérsias entre seus torcedores e amantes do futebol. Bom, mais um clube aderiu à tendência (não só de mudar o escudo, mas de causar críticas na internet).

O tradicional Leeds United, atualmente na segunda divisão inglesa, divulgou, na manhã desta quarta-feira, 24, seu novo escudo. Com um design diferente da maioria dos clubes, o novo distintivo traz uma ilustração do gesto usado pela torcida durante a execução do hino do clube, com o punho direito sobre o lado esquerdo do peito.

Em seu site, o Leeds afirmou que a elaboração do escudo foi feita após mais de seis meses de estudos, que incluíram pesquisas com mais de 10 mil pessoas, entre torcedores, jogadores, diretores e ídolos da equipe.

Segundo o clube, a pesquisa apontou que "a grande maioria dos torcedores não se identificam com o escudo" e que "eles não têm medo de mudança" e que um novo símbolo pode ser um "poderoso sinal de mudança" na história do clube.

Na internet, alguns torcedores não gostarem nem um pouco do novo escudo e perguntaram até quais foram essas 10 mil pessoas ouvidas.