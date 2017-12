Legado da Copa: camarotes da Arena Pantanal viram salas de aula

Já sede de algumas secretarias do governo de Mato Grosso, a Arena Pantanal, construída para a Copa de 2014, ganhou mais uma utilidade nesta semana. Trezentos alunos passarão a estudar em 10 dos 97 camarotes do estádio, na recém-inaugurada Escola Governador José Fragelli. Pelo projeto, chamado de Arena da Educação, eles estudarão disciplinas tradicionais, mas também haverá espaço para a formação de atletas.

Segundo o portal Globoesporte.com, para o Ensino Fundamental serão ofertadas práticas de basquete, atletismo, skate, tênis de mesa e xadrez; para o Ensino Médio haverá o futsal e, para ambos os níveis, luta olímpica, judô, natação e vôlei de areia, utilizando o complexo da Arena Pantanal que conta ainda com o Ginásio Aecim Tocantins, o Palácio das Artes Marciais e a piscina olímpica.

A Arena Pantanal até hoje não teve as obras concluídas e convive com alguns problemas de manutenção. O custo da obra foi de cerca de R$ 700 milhões. O estádio recebeu quatro jogos na Copa do Mundo e desde então já soma quase 200 partidas disputadas, nos três últimos anos.