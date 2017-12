Lei seca? Pegos no bafômetro, torcedores do Flu são barrados no Centenário

Cerca de 20 torcedores do Fluminense foram impedidos de entrar no Estádio Centenário, em Montevidéu, em partida contra o Liverpool, pela Copa Sul-Americana. O motivo? Não passaram no teste de bafômetro realizado pela polícia.

No Uruguai, a legislação proíbe a venda e o consumo de bebida alcoólica em eventos como jogos de futebol. Na entrada do portão destinado aos tricolores, agentes da polícia, além da revista, informavam da lei e da necessidade de fazer o teste do bafômetro. O máximo permitido era de 0,5 mililitros de álcool no sangue.

O Fluminense perdeu o jogo por 1 a 0, mas como havia vencido a primeira partida por 2 a 0, avançou à segunda fase da Copa Sul-Americana. Agora o time carioca aguarda o sorteio que definirá os duelos da próxima fase e se prepara para enfrentar o Santos neste domingo, na estreia do Campeonato Brasileiro.