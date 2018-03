Leila Pereira assiste a PSG e Real Madrid ao lado do pai de Neymar

A empresária, conselheira, patrocinadora do Palmeiras, Leila Pereira, publicou fotos em Paris, na França, instantes antes da partida entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Leila vai assistir ao jogo ao lado do pai de Neymar, a quem deu uma camisa do Palmeiras.

"Indo para o jogo do PSG com meu amigo Neymar pai. #TodosSomosNeymar. Ótima recuperação, Neymar Jr", escreveu Leila em seu Instagram.

Um pouco antes, a dona da Crefisa e da Faculdade das Américas (FAM) publicou uma foto em uma sala com itens do PSG e duas bexigas com as cores da equipe. "Estou na França pra ver de perto toda a estrutura de um dos maiores jogos do futebol mundial", escreveu.

O pai de Neymar se aproximou do Palmeiras no fim de 2017 para consolidar a negociação de Lucas Lima, seu cliente, com o clube paulista. O ex-santista assinou com o Palmeiras por cinco anos.

A partida é válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. No primeiro duelo, o Real Madrid venceu o PSG por 3 a 1, na Espanha. A partida é vista como decisiva para o PSG se consolidar como uma grande equipe do futebol europeu, já que recebeu investimentos milionários nos últimos anos.