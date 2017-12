Lembra do André Lima? Para o técnico do Vitória, ele tem o 'calibre' de Ronaldo

Quem acompanha futebol no Brasil há alguns anos, certamente se lembra de André Lima. O atacante, com passagens por clubes como Botafogo, São Paulo, Grêmio e Atlético-PR balançou as redes por onde passou, mas também não conseguiu se firmar a ponto de virar ídolo em nenhuma equipe. Isso até chegar no Vitória, onde está desde o início do ano. Para o técnico Wesley Carvalho, o camisa 9 é imprescindível no jogo do próximo domingo, contra o Bahia, pela final do Campeonato Baiano. A moral de André é tão grande com o treinador que ele foi até mesmo comparado com Ronaldo, um dos maiores atacantes da história do futebol.

"Não vou abrir mão de um jogador do calibre do André Lima. Se ele virar para mim e falar 'professor, eu vou pro jogo', eu falo que ele vai. Imagina o Zagallo não deixar o Ronaldo jogar naquela final de 98? O Ronaldo fala 'professor eu vou jogar', como é que o Zagallo não deixa ele jogar?", disse Wesley, que na realidade é auxiliar, mas está no comando até o Vitória contratar um novo técnico.

A dúvida se André Lima entraria em campo ou não se deu por causa de uma recente lesão que ele sofreu, desfalcando o time nos últimos jogos. "Eu tenho fascite plantar. No meu caso, acabou rompendo um músculo, por isso a dor. Ainda dói muito", disse ele, em entrevista ao Jornal Correio. Porém, segundo o próprio, as dores não o impedirão de participar da decisão: "Claro que tenho chance de jogar. Domingo eu jogo até sem o pé".