Lembrança do casamento de Messi vem com doce caseiro e vinho de R$ 1,2 mil

Os 260 convidados que estarão nesta sexta-feira no casamento entre Lionel Messi e Antonella Rocuzzo, em Rosario, Argentina, vão levar para casa um kit com doce de leite caseiro e uma garrafa do vinho argentino La Pulga, avaliada em R$ 1.235. As informações são do jornal argentino Clarín.

O vinho é produzido desde 2012 em homenagem a Messi e parte da renda com as vendas é destinada a uma fundação beneficente mantida pelo jogador. Os artigos vêm em uma cesta típica argentina.

O casamento de Messi e Antonella será realizado nesta sexta-feira (30), às 19h (de Brasília), no Hotel City Center-Cassino, complexo que vai sediar todo o evento, da cerimônia à festa. Desde cedo, um timaço de craques já desembarcou em Rosario para o casamento, entre seus companheiros no Barcelona e na Seleção Argentina.

A prefeitura de Rosario colocou em prática uma megaoperação com 300 agentes para proteger tantas celebridades, organizando um “corredor de segurança” entre o aeroporto e o local da cerimônia.

A noiva usará um vestido da estilista espanhola Rosa Clará, o menu da festa contará com pratos típicos da região e os noivos dançarão ao ritmo das bandas uruguaias de cumbia Rombai e Marama, além da cantora argentina Karina, conhecida como ‘Princesita’, namorada do atacante argentino Sergio Aguero.