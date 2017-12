Lenda do Chelsea, Terry 'se exclui' de próprio time dos sonhos

Um dos grandes zagueiros dos últimos tempos, John Terry é uma verdadeira lenda do futebol inglês. Vestindo a camisa do Chelsea há quase 20 anos, o atleta esteve presente no período mais vitorioso do clube. Apesar do currículo invejável, Terry foi humilde ao não se escalar em seu time dos sonhos, dando espaço para Rio Ferdinand, seu companheiro de seleção inglesa por muitos anos e também para Paolo Maldini, lenda do Milan.

"Eu tenho de ter Maldini na minha equipe, tanto que vou ter de ficar de fora! Ele era uma lenda no Milan e meu herói na infância. Desde então, encontrei-o algumas vezes na minha carreira e ele é um verdadeiro cavalheiro", disse ele, à revista FourFourTwo, escalando ainda inúmeros ex-companheiros seus, como Petr Cech, Gary Neville, Ashley Cole, Steven Gerrard, Frank Lampard e Didier Drogba. Completam o timaço Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Thierry Henry.

Perguntado sobre o seu treinador favorito, Terry não teve dúvidas de escolher José Mourinho, seu ex-técnico no Chelsea. "Ele é o melhor. Ele é o melhor treinador com quem já trabalhei, então sim, tem de ser ele. Eu vou chatear algumas pessoas com minhas escolhas, não vou?", completou o zagueiro, que colocou Ronaldinho Gaúcho, Zinedine Zidane e Gianfranco Zola entre os reservas de sua seleção.