Lenda do futebol paraguaio, Chilavert é homenageado com estátua

Ídolo do futebol paraguaio, Chilavert foi homenageado pelo Vélez Sarsfield na noite deste sábado com uma estátua custeada pelos torcedores do clube onde fez história.

"Assim como todos vocês desfrutaram a década de 90, hoje sou eu que desfruto. Isso é um sonho que se torna realidade", disse Chilavert para uma plateia de cerca de 3 mil pessoas, entre torcedores e ex-companheiros de equipe.

Chilavert chegou ao clube argentino em 1992 e dois anos depois foi campeão da Libertadores e do Mundial Interclubes na final contra o Milan.Vestindo a camisa do Vélez foi ainda quatro vezes campeão argentino (1996, 97, 98, 99 e 2000).

Além da carreira vitoriosa, o goleiro paraguaio ficou marcado por ser artilheiro. Chilavert terminou a carreira com 62 gols marcados: 45 de pênalti, 15 de falta e dois de bola rolando.