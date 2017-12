Lenda do Liverpool, Steven Gerrard anuncia aposentadoria

Por meio de sua conta no Instagram, o meio-campista Steven Gerrard anunciou sua aposentadoria do futebol. No comunicado, "Stevie-G" agradece o apoio dado, principalmente pelos seus familiares, mas também aos torcedores da seleção inglesa, do Los Angeles Galaxy e do Liverpool. Antes de se transferir para o Galaxy, Gerrard atuou por 17 anos com a camisa do Liverpool, se tornando um dos maiores jogadores da história do clube.

Apesar de não ter conquistado o Campeonato Inglês, o eterno camisa 8 foi o capitão dos Reds na inesquecível final da Liga dos Campeões 2004/05, contra o Milan. Depois dos italianos abrirem 3 a 0 no primeiro tempo, o Liverpool conseguiu uma virada inesperada no segundo tempo, em um intervalo de apenas seis minutos. O primeiro gol da reação foi marcado justamente por Gerrard.

Ao todo, Gerrard atuou pelo Liverpool em 710 partidas, marcando 186 gols e levantando, além de uma Liga dos Campeões (2005/06), uma Copa da Uefa (2000/01), duas Copas da Inglaterra (2000/01, 05/06), três Copas da Liga Inglesa (2000/01, 03/04 e 11/12).