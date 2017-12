Lenda do Middlesbrough, Juninho Paulista revela que quase jogou no Liverpool

Lenda do Middlesbrough, o ex-jogador Juninho Paulista disse em entrevista ao Daily Mail que teve a chance de jogar no Liverpool.

Segundo o jogador, a oportunidade aconteceu quando o "Boro" foi rebaixado na Premier League em 1997. "Tive a chance de ir para o Liverpool naquele ano. O técnico [Roy Evans] falou com meu pai, mas eu já tinha me comprometido com o Atletico de Madri", disse o jogador.

"Se eu pudesse voltar no tempo, jamais teria deixado o futebol inglês como eu fiz", conta Juninho que, antes de se aposentar, em 2010, ainda teve mais duas passagens pelo Middlesbrough.

Até o último sábado, Juninho era o brasileiro com maior número de gols feitos na Premier League, com 29 gols. O gol de Philippe Coutinho contra o Stoke City, porém, colocou o astro do Liverpool no topo da lista, com 30 gols marcados.

"Estou muito feliz por ele ter batido meu recorde", comentou Juninho. "Não consigo pensar em ninguém melhor. O recorde não poderia estar em melhores mãos."

Durante a entrevista, Juninho ainda disse que considera Coutinho o segundo melhor jogador brasileiro em atividade, depois de Neymar. "Ele tem um nível diferenciado e merece tudo que está conquistando porque trabalhou duro para conseguir", elogiou.