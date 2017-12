Lenda do tênis aconselha Guardiola a 'tomar uma cerveja e relaxar'

Boris Becker é uma verdadeira lenda do tênis. O alemão, ex-numero um do mundo e vencedor de seis torneios de Grand Slam, é um dos maiores de sua geração. E talvez um dos segredos de seu sucesso tenha sido divulgado. Através do Twitter, ele deu um conselho para Pep Guardiola, técnico do Manchester City, ficar mais calmo e curtir um pouco mais a vida.

Come on #PepGuardiola ! Your under stress lately and things are not going your way but we love you !!! Have cold English beer and relax ... — Boris Becker (@TheBorisBecker) 3 de janeiro de 2017

"Vamos Guardiola. Você está sob estresse e ultimamente as coisas não estão saindo do seu jeito, mas nós amamos você. Tome uma cerveja inglesa e relaxe", escreveu Becker, em alusão às recentes declarações do treinador, que, sem conseguir resultados convincentes no Manchester City após trabalhos espetaculares no Barcelona e no Bayern de Munique, admitiu estar nervoso e se sentindo pressionado e disse que pretende se aposentar do futebol em breve.