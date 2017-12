Lendário técnico italiano ironiza Guardiola e detona David Luiz: 'Não sabe marcar'

Pouca gente no mundo tem o currículo de Fabio Capello. O italiano é um dos poucos treinadores que pode falar que foi campeão por quatro dos maiores clubes do mundo, como Roma, Milan, Juventus e Real Madrid. Sem trabalhar desde 2015, quando deixou a seleção russa, ele mostrou que, que participa de um evento da CBF no Rio de Janeiro, mostrou que está atento a tudo que está acontecendo no mundo e aproveitou a oportunidade para "cutucar" David Luiz, zagueiro do Chelsea e com passagens pela seleção.

"O Chelsea jogava com Cahill e David Luiz. Mas ele não sabe marcar (apontando para a bolinha que indicava o brasileiro). Então, tiveram que atuar com três porque senão ele vai ter problemas na marcação. E aqui ele joga bem (mostrando David Luiz centralizado entre outros dois zagueiros)", disse, se mostrando favorável à mudança tática feita por Antonio Conte no time, que está bem perto de se tornar campeão inglês.

Capello ainda aproveitou para criticar Guardiola, que, segundo ele, ainda não adaptou suas ideias à cultura do futebol inglês. "O treinador deve entender onde vai trabalhar. Vejam Guardiola a 16 pontos do líder".

Apesar do tom crítico, o treinador de 70 anos se rendeu aos jogadores nascidos na América do Sul. "O futebol sul-americano está melhorando muito em termos de pressão, de tática. Tenho certeza de que será protagonista no Mundial da Rússia", prosseguindo: "O jogador sul-americano é inventivo, talentoso, mas muito individualista. Ele está aprendendo a jogar pela equipe", continuou o treinador italiano, que ainda elogiou a evolução de Neymar desde sua chegada ao Barcelona. "Ele melhorou em todos os aspectos".