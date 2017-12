Lendas na esquerda do Real e da seleção, quem foi melhor: R. Carlos ou Marcelo?

O torcedor brasileiro gosta de comparar jogadores, então vamos lá! Há dois jogadores que se equivalem tanto no Real Madrid quanto na seleção, ainda por cima, na mesma posição: Roberto Carlos e Marcelo.

No amistoso do Brasil contra o Japão, em Lille, nesta sexta, 10, Marcelo fez um golaço, em chute de longe que o goleiro japonês sequer viu onde a bola passou. Para melhorar, o chute foi com sua "perna ruim", a direita. Marcelo tem reinado na lateral esquerda do Real Madrid há dez anos, desde que outro brasileiro deixou o clube madrilenho, Roberto Carlos.

Este também reinou no mesmo Real Madrid, e pelo mesmo período de tempo. Marcelo também herdou na seleção brasileira a posição na esquerda. Ninguém pode negar que os dois brilharam da mesma forma.

Roberto Carlos foi formado no União São João de Araras, em 1990. Passou muito rapidamente pelo Atlético-MG antes de chegar no Palmeiras; depois, foi para a Inter de Milão até vestir a camisa do Real Madrid. Já Marcelo, nasceu no Fluminense e já foi para o Bernabéu.

Mas qual foi melhor? Roberto Carlos ou Marcelo?