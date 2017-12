Leoas holandesas: federação muda brasão da equipe feminina de futebol

A KNVB (Federação Holandesa de Futebol) decidiu mudar seu escudo e criou um distintivo específico para a seleção feminina. A equipe feminina de futebol da holanda terá estampado uma leão no lugar do tradicional leão, que ficará apenas para o uniforme do time masculino.

A ação faz parte de um projeto encabeçado pela agência Wieden + Kennedy Amsterdam, que atende a Nike, juntamente KNVB. A mudança servirá também para representar fielmente o apelido que a equipe carrega: Oranje Leeuwinnen (Leoas Laranjas, em tradução livre).

A estreia do novo símbolo será neste domingo, quando a seleção holandesa encara a Noruega, às 13h, pelas eliminatórias da Eurocopa feminina. A equipe ainda enfrenta Dinamarca e Bélgica.