Lesão de goleiro do Chelsea pode ter acontecido em gravação de comercial

Ausente na derrota do Chelsea para o Manchester United por 2 a 0 no domingo, 16, o goleiro Thibaut Courtois pode ter lesionado o tornozelo durante gravação de um comercial para a NBA, parceira do Chelsea.

Antes do jogo, a informação era de que o jogador belga tinha se machucado durante o treinamento, segundo a ESPN. A nova versão, noticiada pela imprensa inglesa, está irritando a torcida do clube.

De acordo com o Telegraph, o Chelsea não confirmou a versão que está divulgada. Ao Metro, porém, quando pergutado sobre o vídeo da NBA, o técnico Antonio Conte pareceu não querer entrar no assunto. "Não importa como ele se machucou. A má notícia é que ele se machucou", disse.