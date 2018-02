Lesionado, Luis Fabiano faz tratamento no CT do São Paulo

O atacante do Vasco, Luis Fabiano, se recupera de uma lesão no joelho direito no Centro Treinamento do São Paulo, na Barra Funda. O jogador tem autorização do time carioca e aguarda uma definição sobre seu futuro com o clube, onde tem contrato até o fim do ano.

Nesta sexta, o atleta apareceu de muletas no CT durante o treino aberto à imprensa. Imagens do atleta nas dependências do São Paulo circulam nas redes sociais desde o início da semana.