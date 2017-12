Levir Culpi é o mais cotado para assumir Chape; técnico se coloca à disposição

Em conversa com a FOX Sports nesta segunda-feira, o jornalista Mario Tomasi, da Rádio Chapecó, informou que Levir Culpi é o mais cotado para assumir o comando técnico da equipe alviverde. Ele está sem clube desde que foi demitido do Fluminense, em 6 de novembro.

Segundo o repórter, a diretoria estaria procurando um "técnico campeão brasileiro e que tenha conhecimento e relação para com a cidade de Chapecó. E o nome de Levir Culpi vai para a primeira ficha de opções em virtude de que Levir Culpi detém todas as características comentadas, principalmente pela amizade que Levir tem para com o presidente do conselho deliberativo da Chapecoense, Plínio David De Nês Filho."

Na manhã desta terça-feira, o próprio Levir Culpi, em sua conta oficial no Twitter, se colocou à disposição da diretoria da Chapecoense para assumir o cargo para a temporada de 2017. "Ontem pela manhã acordei decidido a oferecer meu trabalho de forma voluntária à Chapecoense até o final do Campeonato Estadual em maio. Nesse momento de consternação, ofereço apenas uma mão e me coloco à disposição. Porém, essa é uma escolha que cabe ao Clube, ao seu tempo..."

