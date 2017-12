Liberado pela seleção, CR7 posa com gêmeos: 'Novos amores da minha vida'

Enquanto liderava Portugal até a semifinal da Copa das Confederações, Cristiano Ronaldo recebeu a notícia que seus dois filhos haviam nascido. Agora, com a eliminação na semifinal, para o Chile, nos pênaltis, o craque do Real Madrid foi liberado para conhecer os novos herdeiros. E o primeiro encontro entre ele e os gêmeos que, segundo a imprensa europeia, se chamam Eva e Mateo, foi registrado por ele.

"Muito feliz por poder segurar os dois novos amores da minha vida", escreveu Cristiano Ronaldo em seu Instagram, visivelmente emocionado por ter virado pai mais uma vez. Ele também é pai de Cristiano Jr, de 7 anos.

Nesta quarta-feira, logo após a eliminação de Portugal na Copa das Confederações, o craque emitiu um comunicado agradecendo a Federação Portuguesa por liberá-lo do jogo válido pelo terceiro lugar da competição:

"Estive ao serviço da Seleção Nacional, como sempre acontece, de corpo e alma, mesmo sabendo que os meus dois filhos tinham nascido. Infelizmente, não conseguimos alcançar o principal objetivo desportivo que pretendíamos mas estou certo que vamos continuar a dar alegrias aos portugueses. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (Fernando Soares Gomes da Silva) e o selecionador Nacional (Fernando Santos) tiveram hoje uma atitude que me sensibilizou e que não esquecerei. Estou muito feliz por poder, finalmente, estar com os meus filhos pela primeira vez", publicou Ronaldo em sua conta oficial no Facebook.