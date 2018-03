Liberado pelo Inter, D'Alessandro faz provas do ensino médio na Argentina

Muitos jogadores de futebol abandonam a escola enquanto começam as carreiras, devido à dificuldade de conciliar os treinos, jogos e viagens com os estudos. D'Alessandro foi um desses, tendo deixado o ensino médio incompleto enquanto se profissionalizava pelo River Plate. Agora, aos 37 anos, o ídolo colorado voltou ao clube para finalizar essa etapa da formação.

O meiocampista foi liberado pelo Internacional para voltar ao River Plate, mais precisamente, para o Instituto River Plate, para realizar provas de Geografia e Inglês na manhã desta terça-feira (06/03), duas das matérias que faltavam para conseguir o diploma. Ainda não sabemos se ele foi aprovado.

"É um orgulho, estou contente, feliz. Depois de tantos anos ter terminado uma coisa pendente na minha vida. Como jogador de futebol, me sinto realizado. E agora, em outra parte da minha vida, fora do futebol, como pessoa", afirmou o jogador ao canal oficial do River Plate.

Além do ensino médio, D'Alessandro passou por outro curso recentemente: o de treinador, oferecido pela Associação de Técnicos do Futebol Argentino (AFTA). O curso é o único do tipo na América do Sul que é reconhecido como a Licença Pro da UEFA e indica caminhos que D'Ale pode seguir após encerrar a carreira.

"Já fiz o curso de treinador e isso me ajuda a fechar essa etapa e começar outra. É importantíssimo, era uma pendência que eu tinha. Às vezes não nos damos conta e deixamos as coisas importantes de lado. A verdade é que pude recuperar e estou feliz por isso", finalizou o jogador.

Devido à viagem, D'Alessandro ficará fora do próximo jogo do Inter, contra o Cruzeiro-RS pelo Campeonato Gaúcho, e deve retornar apenas no Gre-nal, no próximo domingo.