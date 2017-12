Chegamos ao fim do Campeonato Brasileiro! Com o término da última rodada, sabemos todos os times classificados à Copa Libertadores e os rebaixados à Série B.

Assim como a tabela do Brasileirão, a timeline do Twitter ficou frenética nesta tarde, repercutindo tudo o que acontecia nos gramados da elite do País. Confira a seguir os melhores tweets sobre a 38ª rodada.

