Liga pro doutor! Godín perde dentes em choque com goleiro brasileiro

Não foi uma cena bonita de ser ver. O zagueiro Godín, do Atlético de Madrid, disputou uma bola aérea com o goleiro Neto, do Valencia, e levou a pior, perdendo alguns dentes - ainda não se tem conta de quantos.

Muito sangue saiu da ferida do uruguaio e ele ficou atordoado, apesar de nada mais sério além dos dentes ter acontecido. Acabou tendo que ir embora do jogo no estádio Wanda Metropolitano, em Madrid. Foi substituído por Juanfran.

E Godín não foi o primeiro zagueiro do Atletico de Madrid a deixar o jogo. Savic teve que sair anteriormente, sendo substituído por Giménez. Apesar disso, a defesa do vice-líder do campeonato espanhol não foi vazada na partida.

Pelo menos, Godín pode comemorar o resultado da partida. O jogo terminou com a vitória do Atlético por 1 a 0, gol de Ángel Correa. Com o triunfo, a equipe abriu vantagem do adversário, que está em terceiro lugar, e do quarto Real Madrid, além de ficar a nove pontos do líder Barcelona.

Veja o vídeo do lance: