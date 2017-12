Lille oferece ingresso grátis a mulheres em resposta à bandeira machista

O time do Lille ofereceu entrada gratuita para todas as mulheres que quiserem assistir ao próximo jogo do clube no sábado, 4, em partida válida pelo Campeonato Francês. A campanha foi criada em resposta ao episódio ocorrido na última partida, quando um torcedor do rival Lyon exibiu uma bandeira com um desenho de uma mulher e a palavra cozinha, e o desenho de um homem acompanhado com a palavra estádio.

Qualquer mulher entrará de graça no Estádio Pierre Mauroy para o confronto com o Lorient. Basta solicitar o ingresso no site do Lille ou nas bilheterias do estádio. Além disso, os donos de carnês de temporada também ganham convites especiais para levar uma mulher como acompanhante. No anúncio da ação, inclusive, a assessoria fez uma “releitura” da bandeira sexista.

A capitã do time feminino do Lyon, Wendie Rendard, cobrou explicações sobre a bandeira em sua conta no Twitter. Em seguida, o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, afirmou que o clube está investigando para identificar e punir o responsável.

Supporters lyonnais... Pouvez-vous me donner des explications sur cette banderole : les hommes au stade, les femmes en cuisine ? #égalité pic.twitter.com/eo8b43Ipvk — Wendie renard (@WRenard) 28 de janeiro de 2017