Limpa-vidros e flanelinhas de Rosario apelam a Messi: 'queremos trabalhar'

Em dia de casamento de Messi, os limpiavidrios de Rosario pedem ao craque argentino uma chance de trabalhar. Retirados das ruas pela polícia numa operação de embelezamento da cidade para a cerimônia, eles publicaram um apelo a Messi no Facebook, por meio de uma espécie de sindicato, os 'Limpiavidrios Unidos de Rosario'. Os guardacoches (guardadores de carros ou flanelinhas) também assinam o comunidado.

Segundo o portal do jornal argentino Clarín, eles pedem a compreensão de Messi, a quem chamam de 'hermano', e solicitam a liberação para trabalhar antes, durante e depois da cerimônia, que ocorre num cassino de Rosario localizado numa região pobre da cidade.

"Somos mais de 30 limpadores de vidros e flanelinhas que levamos o pão para casa com nosso trabalho. É pouco, sempre falta, mas é digno. Por sua história pessoal, você sabe o que é se esforçar quando tudo é adverso. Sabemos que você irá compreender se te dissermos o duro que é olhar a página de classificados, bater nas portas de fábricas e comércios e sequer receber uma reposta. E é por isso que nós encontramos neste ofício uma saída da situação tão dura pela qual passam milhares de argentinos", diz trecho do comunicado.

Os guardacoches e limpiavidrios garantiram que trabalham sete dias por semana, em três turnos rotativos de oito horas nos semáforos e ruas de Rosario, e apelam a Messi que não os impeça de exercerem o ofício.

"Lionel, nosso irmão, te escrevemos porque não acreditamos em coincidências. O fato de você se casar na esquina do local em que trabalhamos todos os dias para nós é motivo de orgulho, mas também de preocupação. Durante todos os dias, nós não vamos poder trabalhar devido às operações de segurança. E, se não trabalhamos, nossas famílias passam fome".

O casamento de Messi está marcado para as 19h (de Brasília). O casamento de Messi e Antonella será realizado nesta sexta-feira (30), às 19h (de Brasília), no Hotel City Center-Cassino, complexo que vai sediar todo o evento, da cerimônia à festa. Desde cedo, um timaço de craques já desembarcou em Rosario para o casamento, entre seus companheiros no Barcelona e na Seleção Argentina.