Lionel Messi doa indenização de R$ 300 mil para causa humanitária

O craque argentino Lionel Messi doou à organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) os 78,783 euros que recebeu de um sentença favorável por violação de sua honra contra um jornalista, conforme divulgado pela sua assessoria de imprensa.

O jogador quis que o montante fosse destinado a uma das mais conhecidas organizações não-governamentais (ONGs) do mundo, o que já havia sinalizado quando foi publicada a sentença em primeira instância do processo contra Alfonso Ussía, durante a disputa da Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Em um artigo publicado no jornal espanhol La Razón em 25 de julho de 2014, Usssía insinuou que Lionel Messi se dopava e que seguia tomando hormônios de crescimento e o chamava como "nandrolono", como se fosse usuário de Nandrolona, substância proibida e frequentemente encontrada em casos de doping.

A empresa que administra a imagem de Messi informou que a quantia da indenização já foi destinada à ONG. "A sentença que resolveu a disputa foi ditada pelo Juizado de Primeira Instância número 8 de Gavà, ratificada posteriormente pela Audiência Provincial de Barcelona" e confirmada depois que o o Supremo Tribunal não admitiu um recurso. / EFE