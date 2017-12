Lisca 'Doido' pega carona com torcedores do Paraná após vitória na Série B

Não existe técnico mais gente boa do que Lisca, o Doido. E neste sábado, o atual comandante do Paraná protagonizou mais um episódio cômico, mas muito sincero e carismático.

Enquanto esperava um carro da Uber, perto da Vila Capanema, momentos depois da vitória por 1 a 0 sobre o ABC, o técnico foi abordado por dois torcedores do clube, que o ofereceram uma carona. Lisca não se fez de rogado e não dispensou a ajuda.

A carona foi confirmada pelo próprio treinador em um áudio que circula pelas redes sociais, e pode ser ouvido no jornal Gazeta do Povo. “Alô galera da Fúria Fazendinha. Estou pegando carona com dois parceiros de vocês, o Maicon e o Thiago. Me pegaram na beira do estádio, eu estava esperando um Uber, mas eles me deram uma mão aqui, estou junto com eles. Um abraço para todos. Vamos lá que este ano vai dar certo", falou o técnico.

Além disso, o perfil oficial do Paraná Clube no Twitter publicou uma foto dos torcedores Maicon e Thiago com Lisca no banco traseiro. "Este time é tão 'F$#@' que, depois de uma vitória, o treinador pega carona com torcedores. Lisca é doido 'memo'. Paraná Clube é família!", dizia a legenda.