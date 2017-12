Lisca no Inter: 'Permanecer na Série A vai ser como um título de Copa do Mundo'

O Internacional acabou de apresentar o novo técnico do time, Lisca. E o comandante não parece ter esperanças ambiciosas para o time.

"Acredito (em fugir do rebaixamento) pela situação que se apresenta na tabela. Temos a mesma pontuação do Vitória, o Sport também entra nessa briga, o Figueirense também pode almejar. Está na nossa mão. Quando chega um novo treinador a conta é zerada. Precisamos trabalhar esses três jogos e contar com o carinho da torcida. Permanecer na Série A vai ser como um título de Copa do Mundo para nós. O Inter tem a característica de nunca ter caído para a Série B e isso é um patrimônio do clube", disse o técnico, segundo o Globo Esporte.