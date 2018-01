Liverpool vai dar R$ 219 para torcedores que compraram camisa de Coutinho

Após confirmar ida de Philippe Coutinho para o Barcelona, o Liverpool emitiu uma nota oficial para explicar a saída do jogador e anunciar uma nova promoção aos torcedores.

O fã que adquiriu a camisa do brasileiro da temporada 2017/2018 receberá do clube inglês um voucher de 50 libras, cerca de R$ 219 na cotação atual.

Para ganhar o dinheiro, o torcedor não precisa levar a camisa do jogador, basta apenas apresentar qualquer comprovante de compra.

Liverpool Football Club today issued the following statement regarding the future of Philippe Coutinho: https://t.co/MCZf1piCY6 pic.twitter.com/AczMi4oUC1 — Liverpool FC (@LFC) 6 de janeiro de 2018