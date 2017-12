Andarilho: Loco Abreu assina com seu 25º clube e iguala recorde de alemão

O atacante uruguaio Loco Abreu vai entrar para o Guinness Book, o Livro dos Recordes, como um dos dois jogadores mais andarilhos da história do futebol. Ele acabou de assinar contrato com o Puerto Mott, que joga a Segunda Divisão do Campeonato Chileno. Trata-se do 25º clube em sua carreira. O fato foi comemorado pelo clube no Instagram.

Com a nova equipe, Loco iguala a marca do o ex-goleiro alemão Lutz Pfannenstiel, que também soma 25 clubes no currículo, e que era até agora o recordista único como maior andarilho do futebol.

O uruguaio, de 40 anos, defendeu o Bangu no Campeonato Carioca deste ano, já atuou em 11 países ao longo de sua carreira. Só no Brasil, foram quatro equipes: Grêmio, Botafogo, Figueirense e Bangu.

Confira a lista completa dos times onde Loco Abreu já jogou:

Defensor Sporting (Uruguai)

San Lorenzo (Argentina)

Deportivo de La Coruña (Espanha)

Grêmio (Brasil)

Tecos (México)

Nacional (Uruguai)

Cruz Azul (México)

América (México)

Dorados (México)

Monterrey (México)

San Luis (México)

Tigres (México)

River Plate (Argentina)

Beitar (Israel)

Real Sociedad (Espanha)

Aris (Grécia)

Botafogo (Brasil)

Figueirense (Brasil)

Rosario Central (Argentina)

Aucas (Equador)

Sol de América (Paraguai)

Santa Tecla (El Salvador)

Bangu (Brasil)

Central Español (Uruguai)

Deportes Puerto Montt (Chile)