Loja do Liverpool 'confirma' saída de Coutinho para o Barça; entenda

Parece que a trajetória de Philippe Coutinho no Liverpool realmente está chegando ao fim. Nas lojas do clube espalhadas da cidade, a imagem do jogador, que deve ir para o Barcelona, já está até mesmo sendo retirada e substituída pela de outros jogadores.

A imagem foi flagrada por um torcedor e está circulando nas redes sociais, mostrando uma funcionária retirando uma foto do meia de uma das lojas oficiais do clube, o que reforça ainda mais que o jogador está de saída para o Barcelona.

Liverpool Fans "Coutinho won't go!"

Liverpool Shops "We best remove Coutinho from the windows incase he leaves!"pic.twitter.com/Pd0udScXD7 — Not Match of the Day (@NOT_MOTD) 13 de agosto de 2017