Loja do São Paulo dá 'desconto invertido' de R$ 160 e vira alvo no Twitter

A rede oficial de lojas do São Paulo virou alvo de brincadeiras após publicar a foto de uma "promoção invertida" em seu perfil no Twitter. Ao anunciar uma jaqueta do tricolor da Under Armour, fornecedora de material esportivo do clube, a São Paulo Mania colocou um "desconto" de R$ 160 a mais que o preço inicial: "de RS 129,90 por R$ 289,90".

Os seguidores do perfil não perderam tempo e logo tiraram um sarro do erro. Momentos depois, a São Paulo Mania corrigiu e publicou a promoção correta, ainda assim para tristeza dos torcedores: "de R$ 399,90 por R$ 289,90".

@SaoPauloFC @SPMania pra corrigir o erro q tal fazer de 289 pra 129 em — luiz h (@itzdias) 15 de março de 2017

@SaoPauloFC @SPMania de 129 por 289...É exatamente assim que acontece, só nunca vi ser tão claro — Dorimar Costa (@DorimarCosta) 15 de março de 2017