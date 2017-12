Loja 'se empolga' com Drogba e já até vende camisa personalizada do craque

A possibilidade do Corinthians contratar o atacante Didier Drogba parece que está mexendo com a cabeça de todos os torcedores do clube. Tem gente que está tão empolgada com a chance de ter uma estrela do futebol mundial atuando pela equipe, que já está até mesmo vendendo camisas personalizadas do ex-atacante do Chelsea.

"Eu torço bastante para o Drogba vir, pela aposta. Vai vender muita camisa. Ontem, no primeiro horário que abri a loja, nove da manhã, já tivemos umas seis ligações de torcedores querendo comprar a camisa", disse Marcelo Quintero, dono da loja Poderoso Timão na unidade Ipiranga, em entrevista ao globoesporte.com.

Segundo o comerciante, a ideia de personalizar uma camisa com o nome do atacante partiu de uma brincadeira, na tentativa de diminuir um pouco a crise em que passa o clube. "A ideia da camisa foi para chamar a atenção, chamar a atenção nesse momento de turbulência interna dentro do Corinthians. Sempre tem algo borbulhando lá dentro, ganhando ou não, as coisas são muito fortes e intensas no clube", completou.

Apesar de a camisa estar com o número 15, a tendência é de que Drogba, se realmente acertar com o Corinthians, utilizar a camisa 11, número em que se consagrou pelo Chelsea e também pela seleção de Costa do Marfim.